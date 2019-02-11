الشابندر ينتقد لقاء مقتدى الصدر وسليماني في بيروت، ويتهم قيادات العراق السياسية والدينية بالتبعية والضعف !

2019/02/11 | 08:56

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بغداد- العراق اليوم:

قال السياسي والنائب السابق عزت الشابندر، الأحد، إن الاجتماع الذي جمع مابين الصدر وسليماني في بيروت...





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