2019/02/11 | 08:56
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
كشف القيادي في الحشد الشعبي، جبار المعموري، أرباح تنظيم داعش، من عمليات الخطف بمحافظة ديالى، خلال ...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
داعش يربح مليون دولار في ديالى) نشر أولاً على موقع (العراق اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد- العراق اليوم:
كشف القيادي في الحشد الشعبي، جبار المعموري، أرباح تنظيم داعش، من عمليات الخطف بمحافظة ديالى، خلال ...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
داعش يربح مليون دولار في ديالى) نشر أولاً على موقع (العراق اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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