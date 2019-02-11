داعش يربح مليون دولار في ديالى

2019/02/11 | 08:56

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بغداد- العراق اليوم:

كشف القيادي في الحشد الشعبي، جبار المعموري، أرباح تنظيم داعش، من عمليات الخطف بمحافظة ديالى، خلال ...





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