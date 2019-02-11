2019/02/11 | 08:56

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انطلاق مسيرات في ايران احتفالا بالذكرى الـ 40 لانتصار الثورة الاسلامية

العالم الاسلامي ايران

انطلاق مسيرات في ايران احتفالا بالذكرى الـ 40 لانتصار الثورة الاسلامية

الاثنين 11 فبراير 2019 - 8:46

مسيرات ايران

انطلقت مسيرات الكبرى للاحتفال بالذكرى الاربعين لانتصار الثورة الاسلامية في مختلف المحافظات ومدن ايران.

وتشترك الجماهير في اكثر من الف مدينة وعشرة الاف بلدة وقرية ايرانية في المسيرات الضخمة التي تشهدها البلاد هذا اليوم.وعلاوة على ايران ستقام مراسم اخرى للاحتفال بذكرى الثورة الاسلامية في اكثر من ٨٦ ممثلية ثقافية ايرانية في خارج البلاد.كما سيشارك في مراسم ذكرى انتصار الثورة الاسلامية في ايران ٢٠٠ ضيف اجنبي من الشخصيات السياسية والدينية والرياضية والجامعية من دول امريكا وفرنسا وبريطانيا وايرلندا وفنزويلا وبلدانا اخرى.انتهى .



م ك

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