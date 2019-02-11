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اتحاد الكرة يعلن عن المنتخبات المشاركة في بطولة الصداقة

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اتحاد الكرة يعلن عن المنتخبات المشاركة في بطولة الصداقة

الاثنين 11 فبراير 2019 - 8:36

الاتحاد العراقي المركزي لكرة القدم

كشف الاتحاد المركزي لكرة القدم، عن الاتحادات الوطنية التي اعلنت بشكل رسمي عن مشاركة منتخباتها في بطولة الصداقة الدولية بنسختها الثانية التي ستضيفها المدينة الرياضية في محافظة البصرة.

وقال رئيس اتحاد الكرة، عبد الخالق مسعود في بيان تلقت "الغدير"، نسخة منه، "تلقينا مؤخراً موافقة الاتحادين السوري و الاردني لمشاركة المنتخبين الشقيقين في بطولة الصداقة الدولية في نسختها الثانية التي ستضيفها البصرة خلال فترة ايام FIFA DAY المقبلة".



واضاف ان "الاتحاد اللبناني ابدى موافقته المبدئية على ان يكون منتخب بلاده الفريق المشارك الثالث في البطولة التي ستقام خلال الفترة المحصورة من ١٨ والى ٢٦ من الشهر الجاري".



وبين أن "الاتحاد الاوزبكي اعتذر عن مشاركة منتخب بلاده في بطولة الصداقة الرباعية فيما لم يأتِ اي خطاب رسمي من قبل الاتحاد اليتواني للتواجد".انتهى .



م ك

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