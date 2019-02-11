ليبيا: القوات الجوية تعلن حظر الطيران في المنطقة الجنوبية

2019/02/11 | 08:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت غرفة عمليات القوات الجوية الليبية، ليل الأحد، عن حظر الطيران من وإلى مطارات ومهابط المنطقة الجنوبية.

ونشرت صفحة "الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للقوات المسلحة

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