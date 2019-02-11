الأعرجي: نجل السيستاني فرض عبد المهدي رئيساً للحكومة العراقية

2019/02/11 | 09:02

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بغداد اليوم - متابعة

قال نائب رئيس الوزراء السابق، بهاء الاعرجي، الاثنين (11 شباط 2019)، أن تسلم رئيس الوزراء عادل عب...





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