2019/02/11 | 09:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صحيفة اليوم الثامن الالكترونية اثار قبل حمار مصاب في إقليم كردستان تعاطف عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لاسيما محبي الحيوانات، مما دفع مسؤولة حكومية بتوجيه دعوة الى الولايات المتحدة للمساعدة في نقل الحمار إلى اراضيها لغرض علاجه .حيث كتب ناشطون على الانترنت صوراً وتسجيلات مصورة للحمار، حيث بدا فيها غير قادر على …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص حمار عراقي يتلقى دعوة رسمية لزيارة الولايات المتحدة شاهد بالصوة صحيفة اليوم الثامن الالكترونية.

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