برشلونة يتعادل سلبيا مع بلباو في الليغا

2019/02/11 | 09:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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تعادل برشلونة مع أتلتيك بيلباو بنتيجة (0-0) في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب سان ماميس، في الجولة 23 من الليغا.

وبتلك النتيجة يرتفع رصيد الفريق الكاتالوني إلى النقطة 51 في المركز الأول، فيما يصل أتلتيك بيلباو للمركز الـ 13 مؤقتا برصيد 26 نقطة.

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