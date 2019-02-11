ذي قار بصدد ربط مكتباتها المدرسية بمنظومة الكترونية عالمية للمكتبات

2019/02/11 | 09:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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لمحة مختصرة:

شبكة اخبار الناصرية:

كشفت مديرية تربية ذي قار عن خطة وزارية لربط المكتبات المدرسية في المحافظة ذي قار وبقية المحافظات بمنظومة الكترونية عالمية للمكتبات.





شبكة اخبار الناصرية:كشفت مديرية تربية ذي قار عن خطة وزارية لربط المكتبات المدرسية في المحافظة ذي قار وبقية المحافظات بمنظومة الكترونية عالمية للمكتبات.وقال مدير اعلام تربية ذي قار عبد الحليم الحصيني لشبكة اخبار الناصرية ، انه بمبادرة من الاتحاد العالمي للمكتبات وبرعاية وزارة التربية الاتحادية ، فسيتم ربط المكتبات المدرسية في ذي قار ومحافظات اخرى بمؤسسة مكتبات عالمية عبر نافذة اتصال الكترونية .وبين ان هذه النافذة ستؤمن الاتصال بمكتبات جميع الدول المشاركة وبما يساهم بتفعيل التبادل المعرفي ومشاركة المعلومات والكتب والانشطة الثقافية .

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