سواريز: لم نخسر المباراة وما زلنا في الصدارة

2019/02/11 | 09:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محمد عماد فيسبوك تويتر قلل لويس سواريز مهاجم فريق برشلونة من أثر التعادل أمام أتليتك بيلباو في المباراة التي انتهت بدون أهداف والتي استضافها ملعب سان ماميس في الدوري الإسباني.

وقال سواريز في تصريحاته عقب المباراة: "لا زلنا في الصدارة وهذا هو الشيء الأهم، لم نخسر المباراة".

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كما أضاف نجم منتخب أوروجواي: "التواصل بين اللاعبين لم يكن جيدًا، وهذا سبب عدم الفوز".

وامتدح لاعب ليفربول السابق زميله في برشلونة الحارس الألماني مارك أندريه تيرشتيجن وقال: "هو أحد أفضل حراس المرمى في العالم حاليًا، وقد أثبت هذا اليوم أيضًا".

ومن المقرر أن يقابل برشلونة فريق بلد الوليد في الجولة المقبلة من الدوري الإسباني.

يشار إلى أن برشلونة يحتل حاليًا صدارة جدول ترتيب الليجا بفارق ست نقاط عن أقرب ملاحقيه وغريمه الأزلي ريال مدريد.





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