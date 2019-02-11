وزير الخارجية يبحث في واشنطن جرائم “داعش”

2019/02/11 | 09:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس التقى وزير الخارجيَّة محمد الحكيم، الاثنين، في واشنطن كريم خان رئيس فريق التحقيق الخاصّ بجرائم “داعش” في العراق.وذكر اعلام الوزارة، في بيان تلقى “ناس”، نسخة منه اليوم، (11 شباط 2019)، أن “الحكيم التقى خان في واشنطن لبحث دور فريق التحقيق الأمميّ في جمع، وتخزين الأدلة التي تُجرِّم تنظيم داعش الإرهابيَّ، وحفظها […]

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