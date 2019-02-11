هبوط طائرة ركاب اضطراريا في انكلترا.. والسبب غريب!

2019/02/11 | 09:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس في حالة غريبة، وربما الوحيدة من نوعها في تاريخ الطيران، أجبرت طائرة تابعة لخطوط “جيت 2” متجهة من اسكتلندا إلى إسبانيا على الهبوط في إنكلترا لسبب غريب، وفقا لما ذكرته تقارير صحفية بريطانية.وفوجئ ركاب الطائرة المتوجهة من غلاسكو إلى تينيرفي على الهبوط في مدينة مانشستر الإنجليزية، والسبب عدم وجود ماء […]

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