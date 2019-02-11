صحيفة تكشف عن حراك سياسي لـ”تبييض السجون” في العراق

2019/02/11 | 10:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشفت صحيفة “العربي الجديد”، الاثنين، عن حراك سياسي سياسي لاقناع أكبر عدد من اعضاء مجلس النواب لتأييد مطالبها بتبييض السجون العراقية من نزلائها.وقالت الصحيفة في تقرير اطلعت عليه /المعلومة/، إن “بعض الجهات السياسية الممثّلة للمحافظات الشمالية والغربية، تحاول منذ أسابيع إقناع أكبر عدد من النواب لتأييد مطالبها بتبييض السجون العراقية من نزلائها”، مبينة […]

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