الصناعة توقع عقود جديدة مع النفط والكهرباء بمجال حامض الكبريتيك

2019/02/11 | 10:20

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الاقتصاد نيوز _ بغداد

تستعد شركة الفرات العامة للصناعات الكيمياوية والمبيدات إحدى شركات وزارة الصناعة والمعادن، لتوقيع عقود جديدة مع شركات وزارتي النفط والكهرباء لتجهيزها بمادة حامض الكبريتيك المركز.

وقال مدير عام الشركة، علي قاسم الشمري، في بيان للوزارة تلقت "الاقتصاد نيوز" نسخة منه، إن "شركة الفرات العامة للصناعات الكيمياوية والمبيدات احدى شركات وزارة الصناعة والمعادن، تستعد لتوقيع عقود جديدة مع شركات وزارتي النفط والكهرباء لتجهيزها بانتاجها من مادة حامض الكبريتيك المركز".

وأضاف الشمري، أن "هناك مسودات لعقود جديدة لتلبية احتياجات قطاعي النفط والكهرباء من مادة حامض الكبريتيك المركز سيتم الإعلان عنها قريبا عند توقيعها بشكل رسمي"، مفصحا عن "تحقيق الشركة تطورا في كمية المبيعات المتحققة لمادة حامض الكبريتيك المركز خلال شهر كانون الثاني من العام الجاري مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي حيث بلغت (575) طن وبنسبة تطور (23)%".

وأكد مدير عام الشركة، أن "التطور الحاصل في تسويق مادة حامض الكبريتيك المركز يأتي ثمرة للخطط التسويقية التي تبنتها الشركة من خلال فتح منافذ تسويقية جديدة وتفعيل نشاط التسويق ليشمل اغلب محافظات البلاد ومنها اقليم كردستان"، مبديا الاستعداد والامكانية لـ"تلبية الطلبات والعقود بالمواصفات والكميات المطلوبة".

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