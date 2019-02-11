كوكل يحتفل بالذكرى الـ114 لميلاد ماري منيب

2019/02/11 | 10:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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يحرص محرك البحث “جوجل” على الاحتفاء بعدد من نجوم السينما المصرية وعرض مسيرتهم الفنية.

وتصدرت الفنانة الراحلة ماري منيب الصفحة الرئيسية لمحرك البحث العالمي في ذكرى ميلادها الـ114 هذا العام، حيث تعد ماري منيب أحد ألمع نجمات السينما المصرية في ثلاثينيات القرن العشرين ولها العديد من المشاركات المسرحية المميزة.

ولدت “ماري سليم حبيب نصرالله” في 11 فبراير عام 1905، بدأت مسيرتها الفنية بالمشاركة بعدد من الأعمال المسرحية ضمن فرقة نجيب الريحاني عام 1937، لتنطلق بعدها ببطولة عدد من الأعمال السينمائية، واشتهرت بتجسيدها لدور الحماة التي تقوم بالتدخل في حياة ابنتها وإفسادها لحياتها الزوجية، إلا أن الجمهور المصري والعربي تعلق بأداء ماري منيب التمثيلي، وحفرت أسمها من ذهب في أذهان المشاهدين.

بدأت مشوارها في السينما من خلال فيلم “أنشودة الراديو” عام 1936، لتلفت الأنظار لموهبتها التمثيلية لتتهافت عليها شركات الإنتاج وقتها للمشاركة ببطولة عدد من الأعمال السينمائية الناجحة، والتي كانت إضافة لمسيرتها الفنية، وأصبحت بعدها ركيزة أساسية بمعظم الأعمال السينمائية وسط مشاركة كبار نجوم السينما المصرية وقتها.

عملت ماري مع أبرز الفرق المسرحية في وقتها منها “نجيب الريحاني، وعلي الكسار، وفوزي الجزايرلي”، إلى أن تولت إدارة فرقة الريحاني عقب وفاته مع بديع وعادل خيري، وحققت العديد من النجاحات التي كانت سببًا في نجوميتها وشهرتها في السينما المصرية.

ولماري منيب العديد من الإفيهات والتي اشتهرت بها خلال مسيرتها منها “مدوباهم اتنين، إهري يا مهري، وأنا على مهلي، يادي المرار يادي النيلة”، إلى جانب الإفيه الشهير “وإنتي جاية تشتغلي إيه” من مسرحية “إلا خمسة”.​

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