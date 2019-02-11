“الجنرال”: نظام ملحق دوري ابطال آسيا غير عادل

2019/02/11 | 10:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..انتقــد مدرب فريق القوة الجوية لكرة القدم، باســم قاســم، الاثنين، نظام الــدور الملحــق التمهيــدي للدوري المؤهل لــدور المجموعــات لدوري ابطال آسيا.وقال قاسم في تصريح لـ/ المعلومة/ إن “نظام مباريات ملحق الابطال غير عادل، لانه يقام من مباراة واحدة في ارض الخصم، وكان يجب على الاتحاد الاسيوي لكرة القدم ان يطبق نظام المســاواة بخــوض […]

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