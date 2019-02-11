2019/02/11 | 10:22
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/بغداد..
انتقــد مدرب فريق القوة الجوية لكرة القدم، باســم قاســم، الاثنين، نظام الــدور الملحــق التمهيــدي للدوري المؤهل لــدور المجموعــات لدوري ابطال آسيا.
وقال قاسم في تصريح لـ/ المعلومة/ إن “نظام مباريات ملحق الابطال غير عادل، لانه يقام من مباراة واحدة في ارض الخصم، وكان يجب على الاتحاد الاسيوي لكرة القدم ان يطبق نظام المســاواة بخــوض […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“الجنرال”: نظام ملحق دوري ابطال آسيا غير عادل) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
انتقــد مدرب فريق القوة الجوية لكرة القدم، باســم قاســم، الاثنين، نظام الــدور الملحــق التمهيــدي للدوري المؤهل لــدور المجموعــات لدوري ابطال آسيا.
وقال قاسم في تصريح لـ/ المعلومة/ إن “نظام مباريات ملحق الابطال غير عادل، لانه يقام من مباراة واحدة في ارض الخصم، وكان يجب على الاتحاد الاسيوي لكرة القدم ان يطبق نظام المســاواة بخــوض […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“الجنرال”: نظام ملحق دوري ابطال آسيا غير عادل) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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