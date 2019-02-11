أبرز المحطات في حياة ماري منيب

2019/02/11 | 10:24

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جوجل يحتفل بذكرى ميلاد أشهر حماة في السينما العربية

احتفل محرك البحث الشهير جوجل اليوم بذكرى ميلاد أشهر “حموات” السينما العربية “ماري منيب”، والتي قدمت تاريخيا فنيا حافلا حفر في ذاكرة السينما المصرية والعربية.

ولدت ماري منيب حبيب نصر الله في الشام في الـ11 من فبراير/شباط عام 1905، وانتقلت مع أسرتها إلى حي شبرا بالقاهرة وهي في فترة الطفولة.

بدأت موهبتها الفنية تظهر مبكرا وعملت راقصة في أحد الملاهي الليلية، حتى انضمت إلى فرقة نجيب الريحاني عام 1937.

تزوجت ماري في سن 14 عاما من الممثل الكوميدي فوزى منيب والذي ظلت تحمل لقبه خلال مسيرتها الفنية، وانجبت منه طفلين.

تزوجت للمرة الثانية من المحامي عبد السلام فهمي زوج شقيقتها التي توفيت لتربي أبنائها، وأنجبت منه ولدان وبنتا، وأشهرت إسلامها في محكمة مصر الابتدائية عام 1937.

قدمت ماري منيب عددا كبيرا من الأفلام ما يقرب من 200 فيلم، أشهرها دور الحماة المشاكسة، وقدمت هذا الدور في سلسلة أدوار، من أبرزها: حماتي قنبلة ذرية (1951)، والحموات الفاتنات (1953)، وحماتي ملاك (1959).

كان “لصوص ولكن ظرفاء” هو آخر أفلام ماري منيب 1968 مع النجمين أحمد مظهر وعادل إمام.

توفيت في 21 يناير/كانون الثاني عام 1969.

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