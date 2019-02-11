إصابة عنصرين من حرس الحدود إثر إحباط هجوم بأطراف خانقين

2019/02/11 | 10:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو – أربيل

أحبطت القوات الأمنية هجوماً لداعش في نقطة لحرس الحدود بأطراف خانقين، ما أسفر إلى إصابة عنصرين.ويظهر مقطع فيديو حصلت عليه شبكة رووداو الإعلامية تعرض نقطة للواء الثامن التابع لحرس الحدود الفاصلة مع إيران بأطراف قضاء خانقين شمال شرقي ديالى لهجوم يرجح أن منفذوه مسلحو تنظيم "داعش".واستطاعت القوات الأمنية إحباط الهجوم الذي أدى إلى إصابة إصابة عنصرين من القوات الأمنية أثناء الاشتباك.

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