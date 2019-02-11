2019/02/11 | 10:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اطلع الوفد السعودي المشرف على انشاء الملعب او المدينة الرياضية المهداة من المملكة السعودية الى العراق, على الموقعين المقترحين لاقامته في بغداد .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفد سعودي يطلع على موقعين لانشاء ملعب في بغداد) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وفد سعودي يطلع على موقعين لانشاء ملعب في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).