تواصل ردود الفعل المنددة بجريمة ذبح الطفل زكريا في المدينة المنورة

2019/02/11 | 10:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تتواصل ردود الافعال المنددة بجريمة ذبح الطفل زكريا جابر في

المدينة المنورة على يد ارهابي وهابي.

وقالت رابطة مدرسي الحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة في ايران، ان

هذه الجريمة المروعة التي ارتكبها احد اتباع الفرقة الوهابية الضالة

بذبح طفل امام انظار والدته في المدينة المنورة، تشكل جانبا من

استنباطات هذه الفرقة المنحرفة عن الاسلام.



واضافت الرابطة ان

الجريمة اثبتت للجميع بوضوح مرة اخرى النزعة الشيطانية والدموية

لهذا الفكر الظلامي، موضحة ان قتل الاطفال يشكل فقط جزءا من الافكار

المنحرفة للوهابية ومن جرائم وظلم النظام السعودي.

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