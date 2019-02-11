مواجهات عنيفة بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال شمال القطاع

2019/02/11 | 10:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اندلعت مواجهات عنيفة بين مجموعة من الشبان وقوات الاحتلال الإسرائيلي

قرب السياج الفاصل في منطقة أبو صفية إلى الشرق من مخيم جباليا شمال

قطاع غزة.وأفاد موقع فلسطين اليوم بأن عدداً من الشبان تجمعوا قرب السياج

الزائل وأشعلوا الإطارات المطاطية تعبيراً عن حالة الغضب الشديد التي

تجتاح الفلسطينيين على خلفية استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي بشكل

متعمد للأطفال في مسيرات العودة وكسر الحصار الأسبوعية.



وأضاف الموقع

أن انفجارات عنيفة سُمعت في منطقة أبو صفية، مشيراً إلى أن الانفجارات

ناجمة عن إشتباكات ليلية على الحدود الشرقية لقطاع غزة.

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