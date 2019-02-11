اسعار الذهب تهبط بالاسواق العالمية

2019/02/11 | 10:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هبطت أسعار الذهب يوم الاثنين حيث تلقى الدولار الدعم من الضبابية التي تكتنف التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، مما قلص جاذبية المعدن النفيس كملاذ آمن حتى في الوقت الذي ينتاب فيه المستثمرين القلق بشأن تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي.

وبحلول الساعة 0539 بتوقيت جرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1311.77 دولار للأوقية (الأونصة)، وتراجعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.2 بالمئة إلى 1315.50 دولار للأوقية.وقال بنجامين لو المحلل لدى فيليب فيوتشرز في سنغافورة إن الدولار القوي يعمل كعائق أمام الذهب في الأجل القريب.ويتطلع المستثمرون إلى محادثات التجارة بين بكين وواشنطن هذا الأسبوع مع توجه وفد يضم مسؤولين أمريكيين إلى الصين من أجل الجولة القادمة من المفاوضات.



وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي إنه لا يعتزم الاجتماع مع الرئيس الصيني شي جين بينغ قبل الأول من مارس آذار وهو الموعد النهائي لإنجاز اتفاق تجاري.انتهى ..



م ف

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