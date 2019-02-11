2019/02/11 | 10:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

القبض على عدد من المطلوبين في الرطبة

العراقامن

القبض على عدد من المطلوبين في الرطبة

الاثنين 11 فبراير 2019 - 10:03

القوات الامنية

القت القوات الامنية، اليوم الاثنين ، القبض على اربعة مطلوبين شمال مدينة الرطبة في محافظة الانبار .

وقال مصدر امني ان "قوة من الفوج التكتيكي في شرطة الانبار وباشتراك الجيش اعتقلت اربعة مطلوبين للقضاء في منطقة الكعرة (٨٠كم شمال الرطبة، ٣١٠كم غرب الرمادي) خلال واجب امني".



واضاف المصدران "القوة ضبطت بحوزتهم هويات مزورة ولوحات سيارات مزورة ايضا".



يذكر ان القوات الامنية في الانبار تقوم بين فترة واخرى بتنفيذ عمليات دهم وتفتيش في مناطق متفرقة من المحافظة، تعتقل خلالها مطلوبين بتهم ارهابية وجنائية.انتهى .



م ك

© Copyright 2016 Alghadeer.tv All rights reserved.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على عدد من المطلوبين في الرطبة) نشر أولاً على موقع (قناة الغدير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على عدد من المطلوبين في الرطبة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغدير).