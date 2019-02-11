مشجع يقتحم الملعب ويحتفل بطريقة رونالدو امامه

2019/02/11 | 10:29

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يوفنتوس-عراق برس-11 شباط/ فبراير:اقتحم مشجع ملعب المباراة لمصافحة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، في مباراة يوفنتوس مع ساسولو في الجولة الـ23 من الدوري الإيطالي.

وفور نزوله إلى أرض الملعب واقترابه من رونالدو احتفل المشجع على طريقة كريستيانو بالقفز في الهواء وفتح ذراعيه.

ولفت المشجع الانتباه إليه بعدما كشفت الكاميرات أنه كتب على ذراعه الأيسر ”دائمًا جميل“.

وسجل رونالدو الهدف الثاني ليوفنتوس، كما أسهم في الهدف الأول الذي سجله الألماني سامي خضيرة في الدقيقة 23.

وحقق يوفنتوس فوزه الـ20 في الدوري الإيطالي وتعادل 3 مرات، دون أي خسارة، ليرفع رصيده إلى 63 نقطة في الصدارة، بفارق 11 نقطة عن نابولي الثاني، في حين تجمد رصيد ساسولو عند 30 نقطة في المركز الحادي عشر.انتهى(1)

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