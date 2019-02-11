فضيحة كروية..السيتي يهزم تشيلسي بسداسية

2019/02/11 | 10:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مانشستر-عراق برس-11 شباط/ فبراير:حسم نادي مان سيتي القمة “النظرية” التي جمعته أمام ضيفه تشيلسي، بواقع ستة أهداف دون رد في لقاء كان عمليًا بعيدًا تمامًا عن أي لقاء قمة، ولعب في اتجاه واحد هو اتجاه مرمى الحارس الإسباني كيبا.

اللقاء حسم قبل أن تمر النصف ساعة الأولى، حيث وجد صاحب الملعب نفسه متقدمًا في النتيجة بأربعة أهداف دون رد بعد 25 دقيقة فقط من صافرة البداية، في صدمة لكل من تابع المباراة.

افتتح السيتي التسجيل قبل مرور الدقائق الخمس الأولى عبر النجم الإنجليزي “رحيم ستيرلينج” الذي حوّل عرضية بيرناردو سيلفا الأرضية لهدف مبكر أربك حسابات البلوز.

ولتزداد الأمور تعقيدًا على الأخير، ضاعف أجويرو الغلة للسيتي بهدف رائع مع الدقيقة الثانية عشر على إثر تصويبة من خارج منطقة الجزاء سكنت في الزاوية التسعين لمرمى الحارس كيبا.

واستغل الكون خطأ ساذج من باركلي الذي أرجع كرة طائشة لحارس مرماه، ولكن أجويرو قطع الطريق على تمريرته الرأسية ولمس الكرة مغيرًا اتجاهها إلى الشباك.

وأنهى حفلة الشوط الأول الألماني “إلكاي جندوجان” بتوقيع الهدف الرابع بنسخة كربونية لتصويبة أجويرو، حيث ارتدت له الكرة، ليصوبها صاروخية في المرمى، فشل كيبا في التعامل معها.في شطر اللقاء الثاني اكتفى جوارديولا بهدفين على الرباعية، حيث احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لصالح ستيرلينج أهدت أجويرو الهاتريك وثامن أهدافه في آخر ست مباريات في البريميرليج.

ثم عاد ستيرلينج من جديد وسجل ثنائيته قبل ربع ساعة من النهاية بعد عرضية حولها بتصويبة مباشرة في شباك كيبا الذي بدا لا حول له ولا قوة خلال أحداث اللقاء.

وبهذا الانتصار رفع السيتي رصيده إلى 65 نقطة ليعتلي القمة متشاركًا مع ليفربول، ولكن مع وجود أفضلية مباراة أقل للريدز، بينما تشيلسي فخرج رسميًا من المربع الذهبي لصالح مان يونايتد.انتهى(1)

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