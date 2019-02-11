الكهرباء تعلن تجديد عقد استيراد الطاقة مع شركة إيرانية لمدة عام

2019/02/11 | 10:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الكهرباء، عن تجديد عقد استيراد الطاقة الكهربائية مع شركة إيرانية لمدة عام على هامش زيارة وزيرها لؤي الخطيب الى طهران.وقالت الوزارة في بيان تلقت وكالة نون الخبرية، نسخة منه، إن "وزير الكهرباء لؤي الخطيب، زار الجمهورية الاسلامية في ايران مع وفد من المتخصصين من ملاكات الوزارة العليا"، موضحة أن "الزيارة تضمنت العديد من اللقاءات مع المسؤولين الايرانيين ابتداءً من نائب رئيس الجمهورية ووزير الطاقة الايراني، وعدد من المتخصصين في مجال الطاقة في ايران ولمدة أربعة ايام".

وأضافت أن "الزيارة جاءت بناءً على دعوة من وزير الطاقة الايراني في زيارته الاخيرة الى بغداد نهاية شهر كانون الاول الماضي"، مشيرة الى أن "الزيارة تمخضت عن تفعيل محاضر الاجتماعات التي تمت في بغداد والاتفاقات التي تم تثبيت بنودها والخاصة بالتعاون المشترك، وتجديد عقد استيراد الطاقة الكهربائية مع شركة (تفانير) الإيرانية لمدة عام واحد".

ولفتت الوزارة الى أن "الوزير اطلع على التجربة الايرانية الخاصة بمعالجة العشوائيات والضائعات حتى وصولها الاكتفاء الذاتي كونها متقاربة مع وضع العديد من المناطق في العراق، وكيفية الانتقال الى مرحلة التقدم التكنولوجي"، مؤكدة أن "ايران تعد دولة مصنعة للمنظومات التكنولوجية في قطاع الطاقة، ومصدرة للبضائع والمنتجات للعديد من دول العالم بما فيها الادوات الاحتياطية، والمقاييس الذكية، وجميع معدات قطاعات انتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية".

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