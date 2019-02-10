الحشد يحبط هجوماً انتحارياً لـ

2019/02/11 | 10:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احبطت قوات الحشد الشعبي، الاحد، هجوما انتحاريا لتنظيم "داعش" الإرهابي في قاطع عمليات نينوى بقضاء البعاج غرب المحافظة، فيما القت القبض على خلية سرية مطلوبة للقوات الامنية.وقال موفدنا، إن قوات اللواء 33 في الحشد الشعبي تصدت لمجموعة ارهابية بواسطة كمين محكم بعد ورود معلومات مؤكدة تُفيد بأستهداف القطعات المنتشرة غرب نينوى في المحور السادس ...

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