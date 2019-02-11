2019/02/11 | 10:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك ناو وفاة نازحين أثنين من أهالي نينوى بمخيم حسن شام بمحافظة أربيل، وقال مدير المخيم، رشدي سفتي، إن ” الاول توفي بسبب أزمة قلبية تعرض لها، والثاني نتيجة نشوب حريق بخيمته”.سفتي وفي بيان له أكد، أن ” الحريق التهم خيمة صباح اليوم مما أدى بحياة رجل في منتصف العشرينات ويعاني من الصرع تم […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وفاة نازحين اثنين من أهالي الموصل بمخيم في اربيل كركوك ناو.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفاة نازحين اثنين من أهالي الموصل بمخيم في اربيل) نشر أولاً على موقع (كركوك ناو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وفاة نازحين اثنين من أهالي الموصل بمخيم في اربيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كركوك ناو).