جولدن أور.. يفوز بجائزة جرامي الموسيقية لأفضل ألبوم في العام

2019/02/11 | 10:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاز ألبوم “الساعة الذهبية” (جولدن أور) بجائزة جرامي الموسيقية لأفضل ألبوم في العام.

وفازت أغنية “هذه هي أمريكا” (ذيس إز أمريكا) بجائزة تسجيل العام في حين فازت نفس الأغنية بجائزة أغنية العام.

وفازت دوا ليبا بجائزة أفضل فنان صاعد.

وفازت ليدي جاجا بجائزة أفضل أغنية بوب فردية “جونا (أين تعتقد أنك ذاهب؟)” (جونا (وير دو يو ثينك يو آر جوين؟).



أما جائزة أفضل ألبوم بوب صوتي فذهبت إلى المغنية أريانا جراندي.

وفازت كاردي بي.



بأول جائزة جرامي لها على الإطلاق وأصبحت أول مغنية راب تفوز بجائزة ألبوم العام المرموقة منذ عام 2004 وذلك عن ألبومها “إينفيجن أوف برايفاسي” (غزو الخصوصية).

وحصلت كيسي كوسجريفس على جائزة أفضل ألبوم في فئة موسيقى الريف عن ألبوم “الساعة الذهبية” (جولدن أور).

وفاز فريق جريتا فان فليت بجائزة أفضل ألبوم في فئة موسيقى الروك عن أغنية “من النيران” (فروم ذا فايرز) في حين ذهبت جائزة أفضل فيديو موسيقي لتشايلديش جامبينو واسمه الحقيقي دونالد جلوفر عن أغنية “هذه هي أمريكا” (ذيس إز أمريكا).

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