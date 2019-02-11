دمشق وعمان في تطور سريع: ملك الاردن يدعو الى حل الأزمة السورية

2019/02/11 | 10:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..دعا الملك الأردني، عبد الله الثاني، إلى حل الأزمة في سوريا سياسيا وتفعيل الدور العربي المشترك للتعامل مع التحديات القائمة.وشدد الملك عبد الله، خلال لقاء عقده مع إعلاميين ومحللين في قصر الحسينية، على ضرورة التوصل إلى حل سياسي للأزمة يحفظ وحدة سوريا أرضا وشعبا.وأكد الملك الأردني حرص بلاده المستمر على “تفعيل العمل […]

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