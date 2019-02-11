بيئة ديالى لـ

2019/02/11 | 10:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية البيئة في محافظة ديالى اليوم الاثنين، انها وجهت انذارين احدهما لمعمل اسفلت والثاني لشركة اتصالات، مشددة على انها ستخذ اجراءات قانونية بحقهما في

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