بحضور رئيس مجلس القضاء الأعلى ونقيب المحامين.. ٱفتتاح دار القضاء و غرفة المحامين في ذات السلاسل

2019/02/11 | 10:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إفتتح مجلس القضاء الأعلى صباح ،اليوم الإثنين، دار القضاء وغرفة المحامين في ذات السلاسل ، بحضور رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان و نقيب

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