نمر يلتهم عروسه في ليلة الدخلة

2019/02/11 | 10:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ منوعاتهزت جريمة غريبة من نوعها، حديقة الحيوانات في لندن بعدما قام نمر يطلق عليه اسم عظيم بالتهام أنثى نمر اسمها ميلاتي بعد دقائق من لقائهما بهدف التناسل والإنجاب والتكاثر.

وكانت إدارة الحديقة قد جلبت ميلاتي منذ 11 يوما فقط، ولكن خلال اللقاء الأول للنمرين أبدى عظيم امتعاضه وغضبه ولم يمهل الأنثى فافترسها والتهمها في دقائق.

وتركت هذه الحادثة العاملين في الحديقة في حال من الصدمة والحزن، خاصة أن المسؤولة عن النمر وتدعى كاثرين سونديرز كانت قد صرحت الأسبوع الماضي بأن النمر عظيم لطيف جدا وحنون تجاه الجنس اللطيف وفعلته غريبة ولا تتلاءم مع شخصيته.

وتعتبر هذه الحادثة خسارة كبرى، خاصة أن ميلاتي هي من فصيلة من سومطرة على وشك الانقراض، وهذا ما دفع بالحديقة في لندن بمحاولة جمعها بالنمر للإنجاب.

وحصلت الحادثة في تمام الساعة 11.30 صباحاً وأقفلت بعدها الحديقة أمام الزوار.



يشار إلى أن عظيم كان يعيش في حديقة حيوانات في الدنمارك وانتقل للعيش في حديقة لندن الشهر الماضي ضمن مشروع أوروبي لتناسل النمور.

ويقول متحدث باسم الحديقة إن مسألة تناسل النمور ليست بالسهلة وهي محفوفة بالمخاطر والدليل هو ما حصل في لندن، لأنه لا يمكن أن يتنبأ أحد بالنتيجة، وما إذا كان النمر الذكر سيتوافق مع الأنثى.

ووقعت الحادثة أمام أعين العاملين في الحديقة الذين قاموا بفتح الباب الفاصل ما بين الغرفتين المنفصلتين اللتين كان يقبع بهما كل من النمرين، وما إن رأى النمر ميلاتي حتى انقض عليها وكان من الصعب للعاملين التدخل للمساعدة.

وتضرر النمر عظيم أيضا فأصاب مخالبه، وهو حاليا تحت العناية ولكن المسؤولين في الحديقة قرروا إبقاءه وعدم قتله.

يشار إلى أن الأنثى أنجبت في عام 2013، ولكن ولسوء حظها، فقدت شبلها بعدما قضى غرقا وكان عمره ثلاثة أسابيع ونصفا فقط.

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