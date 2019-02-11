كركوك.. مصرع طفل في العاشرة من عمره غرقا

2019/02/11 | 10:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادافاد مصدر طبي عن مصرع طفل في العاشرة من عمره غرقا في مشروع ماء الطوز جنوب كركوك.

وقال المصدر لـ “النور نيوز” ان “مسشتفى الطوز العام استقبلت مساء امس جثمان طفل ( 10 سنوات ) لقي مصرعه نتيجة غرقه في ماء مشروع الطوز جنوب كركوك”.

وبين ان “الطفل كان یلعب قرب المشروع و وقع فیه مما ادی الی غرقه في الماء”.

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