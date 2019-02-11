2019/02/11 | 10:35
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. البرج العالي 9 - 2- 2019) نشر أولاً على موقع (قناة الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 5nglqwPZiBU
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. البرج العالي 9 - 2- 2019) نشر أولاً على موقع (قناة الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. البرج العالي 9 - 2- 2019) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الشرقية).