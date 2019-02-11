2019/02/11 | 10:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 0YJHDB0tAkQ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. دجلة تكشف فضيحة فساد جديدة .. هكذا نهبت ثروة العراق النفطية) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. دجلة تكشف فضيحة فساد جديدة .. هكذا نهبت ثروة العراق النفطية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).