نائب وزير الدفاع الأمريكي يصل إلى أفغانستان في زيارة مفاجئة

2019/02/11 | 10:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادوصل القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي باتريك شاناهان، اليوم الاثنين، في أول زيارة يقوم بها بعد توليه منصبه إلى كابول بصورة مفاجئة، سيلتقي خلالها قائد القوات الأمريكية على متجر التطبيقات

وبحسبي “سبوتنيك” قال شاناهان للصحفيين: “من المهم مشاركة الحكومة الأفغانية في المحادثات المتعلقة بأفغانستان”.

ويعتزم شاناهان بحث مع السلطات الأفغانية مستقبل البلاد، وتحقيق السلام مع طالبان، مؤكدا أن لدى بلاده مصالح أمنية مهمة في المنطقة وتريد الاستماع من القادة على الأرض.

وأعلن وزير الدفاع جيمس ماتيس استقالته، أواخر العام الماضي، بعد خلاف مع الرئيس دونالد ترامب بشأن سياسات الرئيس الخارجية، ومن بين ذلك قراراته المفاجئة بسحب القوات الأمريكية من سوريا وبدء التخطيط لخفض عددها في أفغانستان.

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