الذهب يهبط مع ارتفاع في الدولار

2019/02/11 | 10:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..نزلت أسعار الذهب اليوم الاثنين في الوقت حيث تلقى الدولار الدعم من الضبابية التي تكتنف التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، مما قلص جاذبية المعدن النفيس كملاذ آمن حتى في الوقت الذي ينتاب فيه المستثمرين القلق بشأن تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي.وبحلول الساعة 0539 بتوقيت جرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى […]

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