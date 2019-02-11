2019/02/11 | 10:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / احباط هجوم لداعش على نقطة لحرس الحدود بأطرف خانقين

11/02/2019 10:15:00 AM |

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واع / مكتب ديالى / س .م

تمكنت قوات امنية في محافظة ديالى ، الإثنين ، من إحباط هجوم لداعش على نقطة لحرس الحدود بأطرف خانقين.

وذكر مصدر امني في المحافظة لمراسل ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع )إن" نقطة للواء الثامن التابع لحرس الحدود الفاصلة مع إيران بأطراف قضاء خانقين شمال شرقي ديالى تعرضت لهجوم شنه مسلحين يرجح انهم من داعش".

وأضاف،أن" القوات الأمنية أحبطت الهجوم ، فيما أستُشهد عنصر أمني وأصيب آخر من تلك القوات أثناء الإشتباك، وفقا للمعلومات الأولية".

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