رئيس الوزراء الأسترالي يدعو لاستمرار قواعد الهجرة الصارمة

2019/02/11 | 10:44

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(المستقلة)..سعى رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون ووزراء كبار في حكومته لإحباط محاولة للسماح لطالبي اللجوء المحتجزين في معسكرات خارج البلاد بدخول أستراليا للحصول على العلاج،

وقال موريسون يتعين الإبقاء على قواعد الهجرة الصارمة.مؤكدا بالقول في مؤتمر صحفي، “لا يمكننا أن نترك حدود أستراليا في أيدي لجان طبية”، بحسب “سكاي نيوز”.وعبر وزير الدفاع كريستوفر باين ووزير الهجرة ديفيد كولمان عن معارضتهما لمشروع القانون.وتنص سياسة الهجرة الصارمة التي تطبقها الحكومة الأسترالية على إرسال طالبي اللجوء الذين يتم اعتراض طريقهم في البحر إلى معسكرات في بابوا غينيا الجديدة وناورو على ألا يسمح لهم بدخول البلاد، حتى إذا أصبحوا لاجئين.وقدم معارضو السياسة مشروع قانون لتعديل قوانين الهجرة حتى يتسنى نقل المهاجرين من بابوا غينيا الجديدة أو ناورو إلى أستراليا لإخضاعهم إلى تقييم طبي.

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