العسل والليمون أفضل علاج للسعال

2019/02/11 | 10:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أكدت مصادر طبية بريطانية أن استخدام أدوية السعال أو الكحة مضيعة للمال، مؤكدين أن أفضل علاج للسعال هو استخدام العسل والليمون، إذ كشفت هيئة الخدمات الصحية البريطانية «NHS» وعدد من الأطباء البريطانيين أنهم لا يفضّلون استخدام أدوية الكحة لعلاج أعراض السعال، وأنها مضيعة للمال، لافتين إلى أنه لا توجد سوى أدلة علمية محدودة تثبت فاعلية تلك الأدوية في مكافحة هذه الأعراض.

وذكر التقرير، أن استثمارات أدوية السعال تبلغ 3 مليارات جنيه إسترليني في العام، على الرغم من قلة فاعليتها، وأن غالبية هذه الأدوية تحتاج إلى إعادة تقييم بشأن مدى الفاعلية والأمان.

وأكد الأطباء أن بعض الوصفات الطبيعية البسيطة والزهيدة الثمن مثل العسل والليمون قد تجدي نفعاً في علاج أعراض البرد والكحة بشكل يفوق هذه الأدوية، مضيفين أن أدوية السعال يجب أن تُستخدم تحت إشراف الطبيب فقط، وخاصة في حالات استمرارها مدةً طويلة، أو حال الإصابة بالكحة عقب استخدام أدوية معينة.

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