2019/02/11 | 10:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعجاب 0

أعلنت مؤسسة الشهداء، اليوم الاثنين، عن سعيها بالتنسيق مع وزارة المالية الى اطفاء ديون منتسبي وزارة الداخلية الذين استشهدوا اثناء العمليات العسكرية.

وقال مدير عام دائرة شهداء ضحايا الارهاب والعمليات الحربية والاخطاء العسكرية، طارق المندلاوي في تصريح صحفي، إن “مؤسسة الشهداء شكلت لجنة مشتركة مع وزارات الدفاع والداخلية والصحة والعمل والشؤون الاجتماعية وهيئة التقاعد العامة وقانونية مجلس الوزراء من اجل وضع التعليمات الخاصة بتطبيق قانون رقم 81 لسنة 2017 الخاص بشهداء قوى الامن الداخلي”.

وأضاف المندلاوي ان “اللجنة تعقد اجتماعاتها بشكل مستمر من اجل الانتهاء من اليات تنفيذ هذا القانون، وانها وبناء على طلب من وزارة الداخلية تقدمت بطلب الى وزارة المالية من اجل اطفاء ديون المقترضين من شهداء الداخلية وذلك بالتنسيق مع المصارف وبعد استحصال الموافقات الاصولية اللازمة لتنفيذها”.

واوضح أن “اللجنة وضمن انجازاتها انهت التداخل الذي حصل في القانون المذكور مع قانون رقم 38 لسنة 2013 الخاص بهيئة الاعاقة والاحتياجات بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية وذلك من خلال توزيع الصلاحيات الخاصة بعمليات التعويض بين الوزارتين”.

اترك تعليق

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مؤسسة الشهداء:مساع لإطفاء ديون شهداء وزارة الداخلية) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مؤسسة الشهداء:مساع لإطفاء ديون شهداء وزارة الداخلية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).