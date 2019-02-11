افتتاح مبنى جديد لمحكمة ذات السلاسل في بغداد

2019/02/11 | 10:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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افتتح مجلس القضاء الأعلى اليوم الاثنين، البناية الجديدة لدار القضاء في ذات السلاسل التابعة لمحكمة استئناف بغداد الكرخ الاتحادية.

وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى ، أن “البناية الجديدة لدار القضاء في ذات السلاسل تم افتتاحها من قبل رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي فائق زيدان وبحضور رئيس الادعاء العام القاضي موفق العبيدي ورئيس الإشراف القضائي القاضي جاسم محمد عبود”.واضاف البيان أن “رئيس مجلس القضاء الاعلى قدم الشكر للذين ساهموا في إنشاء هذا المبنى”.





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