رامي مالك يفوز بجائزة بافتا لأفضل ممثل

2019/02/11 | 10:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تصدر فيلم “المفضلة” (ذا فيفوريت) ترشيحات جوائز الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتلفزيون (بافتا)، اليوم الأربعاء، باثني عشر ترشيحا للفيلم التاريخي الذي منح بطلته أوليفيا كولمان عدة جوائز بالفعل.

وتلعب كولمان دور الملكة آن، التي حكمت بريطانيا في القرن الثامن عشر، في الفيلم الذي يضم الكثير من المشاهد المضحكة.



والفيلم مرشح لجائزة أفضل فيلم وأفضل فيلم بريطاني وأفضل مخرج للمخرج يورجوس لانثيموس.



كما تم ترشيح كولمان وريتشل فايس وإيما ستون اللتين شاركتاها البطولة للحصول على جوائز.

ومن بين الأفلام المرشحة لجائزة أفضل فيلم الفيلم الكوميدي “الكتاب الأخضر” (جرين بوك)، الذي تدور أحداثه في جنوب الولايات المتحدة المنعزل في الستينات من القرن الماضي، وكذلك الفيلم الموسيقي “مولد نجمة” (إيه ستار إيز بورن) وفيلم (روما) الذي صور بالأبيض والأسود، وفيلم المخرج سبايك لي (بلاك كلانزمان).

ولي مرشح لجائزة أفضل مخرج إلى جانب ألفونسو كوارون مخرج (روما) وبرادلي كوبر عن فيلم “مولد نجمة” وبافل بافليكوفسكي عن فيلم “الحرب الباردة” (كولد وور).

وفي فئة أفضل ممثلة تواجه كولمان زميلتها الحاصلة على جائزة (جولدن جلوب) جلين كلوز عن دورها في فيلم “الزوجة” (ذا ويف) وليدي جاجا عن (مولد نجمة) وفيولا ديفيس عن فيلم “أرامل” (ويدوز) وميليسا مكارثي عن فيلم “أيمكنك أن تسامحني؟” (كان يو إيفر فورجيف مي؟).

أما المرشحون عن جائزة أفضل ممثل فهم كريستيان بيل عن تجسيده لشخصية نائب الرئيس الأمريكي الأسبق ديك تشيني في فيلم “النائب” (ذا فايس) ورامي مالك عن “الملحمة البوهيمية” (بوهيميان رابسودي) وفيجو مورتنسين عن (الكتاب الأخضر) وكذلك برادلي كوبر عن فيلم “مولد نجمة” وستيف كوجان عن “ستان وأولي”.

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