2019/02/11 | 10:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكد ائتلاف دولة القانون برئاسة نوري المالكي, الاثنين, وجود تنسيق عال بين رئيسه ورئيس تحالف البناء هادي العامري, مشيرا الى ان اي اتفاق سيتمخض عن اجتماعات سائرون والفتح سيراعى فيه المكونات السياسية الاخرى.وقالت النائبة عن الائتلاف عالية نصيف في تصريح لـ/المعلومة/، إنه “ليست لدينا اية مآخذ على اجتماع سائرون والفتح بل نحن ندعم […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“القانون” يستبق اجتماع الفتح وسائرون بالتأكيد على “التنسيق” بين المالكي والعامري) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“القانون” يستبق اجتماع الفتح وسائرون بالتأكيد على “التنسيق” بين المالكي والعامري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).