برلمانية تؤشر فسادا بشراء الرز: سعر الطن 350 دولارا والعراق يدفع 700

2019/02/11 | 10:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ طالبت النائب عالية نصيف يوم الاثنين رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة وهيئة النزاهة بفتح تحقيق حول منح الشركة (العراقية الفيتنامية) حق تصدير ١٢٠ ألف طن من الرز الى العراق بسعر ٧٠٠ دولار للطن بينما سعر الطن لا يتجاوز ٣٥٠ دولار .

وقالت نصيف في بيان اليوم :" ان وزارة التجارة منحت الشركة (العراقية الفيتنامية) تصدير ١٢٠ الف طن رز للعراق بسعر ٧٠٠ دولار للطن الواحد على أساس انه نوع ياسمين، وهو ليس كذلك وإنما هو رز مغشوش سعر الطن لايتجاوز ٣٥٠ دولاراً " ، مبينة ان "عراب هذه الصفقة وكل الرز الفيتنامي الذي يجهز لوزارة التجارة هو تاجر يمتلك مول معروف وبالتعاون مع أحد الوكلاء في وزارة التجارة ".

وأوضحت ان "الرز يتم شراؤه من شركة فيتنامية اسمها (فينا فود) وبنوعيات رديئة، والدولة تتحمل فروقات الأسعار بمبالغ كبيرة، وهناك ضغط على مختبر الشركة العامة لتجارة الحبوب لتمرير نتائج الفحص بحسب رغبة الفاسدين " ، مشددة على " ضرورة قيام رئيس الوزراء ووزير التجارة وهيئة النزاهة والجهات الرقابية المعنية بفتح تحقيق في هذه القضية وإعلان نتائجه للرأي العام ".

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