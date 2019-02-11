قانون موازنة 2019 ينشر في عدد خاص من جريدة الوقائع العراقية

2019/02/11 | 10:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو – أربيلأعلنت وزارة العدل العراقية، اليوم الإثنين، 11 شباط، 2019، نشر قانون الموازنة الاتحادية العامة رقم 1 لعام 2019 في العدد الجديد من جريدة الوقائع العراقية بالرقم (4529)، بعد إقراره من قبل البرلمان العراقي ومصادقة رئيس الجمهورية عليه.وقال مدير عام دائرة الوقائع العراقية كامل أمين هاشم في بيان لإعلام وزارة العدل تلقت شبكة رووداو الإعلامية نسخة منه إن "قانون الموازنة تضمن نقل مبالغ مالية من بعض الوزارات إلى المحافظات المحررة ومحافظة البصرة وبجدوال تفصيلية بما يخص الإنفاق والاستثمار والقروض".وأضاف أن "القانون تضمن الطلب من مجلس الوزراء تثبيت كافة المتعاقدين والمحاضرين في مؤسسات الدولة وحسب القدم بما فيهم موظفي العقود الممولة ذاتيا في وزارة الكهرباء، فضلا عن استمرار منح الموظفين اجازة الخمس سنوات واستحداث درجات وظيفية للحشد الشعبي والحشد العشائري". وتابع أن العدد تضمن أيضاً قانون منع استيراد منتجات الصناعات الغذائية وكذلك المنتجات الزراعية التي لها منتج محلي مماثل وحسب الرزنامة الزراعية".

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