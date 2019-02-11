مستوطنون يجددون اقتحامهم للمسجد الاقصى

2019/02/11 | 10:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اقتحمت مجموعات المستوطنين، الاثنين، ساحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة.وذكرت وكالة “فلسطين الان” في خبر اطلعت عليه /المعلومة/، أنّ عشرات المستوطنين اقتحموا ساحات الأقصى منذ ساعات الصباح، وتجولوا فيها بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي شنت، صباح اليوم الاثنين، حملة اعتقالات ومداهماتٍ واسعة في منازل المواطنين بالضفة الغربية المحتلة.[…]

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