2019/02/11 | 10:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/… أعلنت قيادة عمليات سامراء، الاثنين، انطلاق عمليات عسكرية مشتركة لدحر عصابات “ داعش” الإجرامية جنوبي المدينة.وقال قائد العمليات اللواء الركن عماد الزهيري في بيان تلقى/ الأنصار/ نسخة منه, إن “عمليات عسكرية مشتركة انطلقت صباح اليوم، جنوبي سامراء تستهدف تواجد العناصر الارهابية بعد تزايد نشاطاتها الاجرامية في مناطق الجزيرة والاسحاقي وتل الذهب والمزاريع ويثرب […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص انطلاق عملية عسكرية مشتركة لدحر مجرمي “داعش” جنوبي سامراء alansaar.

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