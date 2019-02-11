2019/02/11 | 10:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..اكد رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري “نية الحكومة محاربة الفساد، نافيا أي علاقة للتدخلات الخارجية في اجراء الإصلاحات المطلوبة”، وقال “ان ابرز التحديات التي ستواجهها الحكومة هي مواجهة الهدر والفساد”.كلام الحريري جاء في معرض رده على أسئلة عدد من محطات التلفزة في الامارات ، وعندما سئل: ما هي ابرز التحديات التي ستواجه […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحريري: هذه ابرز التحديات التي تواجه الحكومة اللبنانية alansaar.

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